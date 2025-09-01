安達祐実、子役時代は常に緊張「本来は表に出るタイプじゃない」
俳優の安達祐実（43）、子役の永尾柚乃（8）が1日、テレビ朝日系ドラマ『誘拐の日』（毎週火曜 後9：00）の囲み取材に出席。あす2日に放送される最終回を前に、新旧“天才子役”2人がそろった。
【写真】かわいすぎ！仲良くファイティングポーズをとる安達祐実＆永尾柚乃
子役時代の悩みについて聞かれた安達は「私は全然社交的ではなくて、本来は表に出るタイプじゃかったので、常に緊張、ドキドキしてましたね」と回顧する。
特にバラエティー番組には苦戦していたといい「バラエティーって筋書きがないじゃないですか。だから何を言ったらいいかわからなくて（笑）。だから今回のスタッフのも言ってましたけど、柚乃ちゃんって本当なんでもできてすごい！」と永尾の対応力を絶賛していた。
本作は“心やさしきマヌケな誘拐犯”新庄政宗（斎藤工）×“記憶喪失の天才少女”七瀬凛（永尾）という奇妙な凸凹バディが次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる巻き込まれ型ヒューマンミステリー。安達は新庄の妻・汐里を演じている。
