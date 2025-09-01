本田翼、万博で高級ジュエリーまとう ペンダント約350万円、ブレスレット約200万円
モデル・俳優の本田翼（33）が1日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）のフランス館に登場した。
【全身カット】美しい！ホワイト衣装でほっそり二の腕＆足首チラリな本田翼
万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」が始まり、オープニングイベントに豪華セレブがずらり来場。仏の高級ジュエリーブランド「ショーメ」を身にまとい、きらびやかな競演が実現した。
本田が着用したジュエリーは、「ビー ドゥ ショーメ」コレクションのダイヤモンドをあしらったロングペンダント（税込348万7000円）やハニカムブレスレット（同195万8000円）など8点。
ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。10月13日の万博閉幕まで開催される。
展示内容につて、本田は「自然を大切にしているところが伝わってきた。なによりアートがすばらしい」とうっとり。「赤い糸で結ばれ愛を感じるものは？」と聞かれ、本田は「自分が大事に思っている人、家族とつながっていたらいいなと思っています」と感謝を伝えていた。
