「横澤夏子」群雄割拠のママタレント界でも「敵なし状態」…業界のウケ抜群も抱える「唯一の懸念点」

「横澤夏子」群雄割拠のママタレント界でも「敵なし状態」

このほどエム・データ社が発表した『2025年上半期ＴＶ番組出演ランキング』にて、横澤夏子（35）が出演回数165回で女性総合14位、女性芸人部門で３位にランクインした。

「横澤は’20年に第１子、’21年に第２子、’23年に第３子を出産。まだ手のかかる小さな子ども３人を育てながらのこの出演本数は″凄い″の一言です。ママになってからの躍進には目を見張るものがあります」（キー局プロデューサー）

横澤は『ニューヨーク』や『おかずクラブ』『鬼越トマホーク』などの売れっ子を輩出した吉本興業の養成所『ＮＳＣ』東京校15期生の出身。同期の中でも、その才能は抜きん出ていたという。

「養成所時代から″すごい女性ピン芸人がいる″と話題になっていました。吉本も彼女の才能を買っていて、自社が制作にタッチしていた深夜のコント番組にデビュー２年目の横澤を『チョコレートプラネット』らと一緒にレギュラー出演させていました」（放送作家）

群雄割拠のママタレント界に参入しても敵なし状態だという。

「表情豊かでリアクションもよく、食レポも巧み。バラエティ色の強い番組から情報番組までソツなくこなせるうえに、性格もいい。彼女のことを悪くいう人は皆無ですよ」（制作会社ディレクター）

横澤がママタレとして確固たる地位を築くことができた一因として、「視聴者が共感できるリアリティのあるエピソードを多数持っていること」を前出のキー局プロデューサーは挙げる。

「華やかな芸能界にいながら、21歳のころから婚活パーティーに100回以上参加。実際、婚活で知り合った結婚相手は一般男性でした。庶民感覚がしっかりしている横澤の発言は共感しやすく、自虐ネタで笑いも取れる。学生時代に生徒会長をやっていただけあって責任感も強く、礼儀もしっかりしているから、大御所やベテランタレントにも可愛がられる」

ベビーシッターの資格を持つ横澤が、吉本興業が運営する『大宮ラクーンよしもと劇場』に簡易託児所を設置。自らシッターとして働いたこともあった。

「藤本美貴（40）とＭＣを務める『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）はＴＶｅｒでよく見られています。番組内での二人の発言も、たびたびニュースになる。シッターをやったり、独身時代からママたちに寄り添った行動をしていたことで、スポンサー受けも抜群。

横澤がママ芸人になったあおりか、『森三中』の大島美幸（45）はアーティストや俳優活動のほうに力を入れるなど、路線変更を余儀なくされていますからね」（前出・制作会社ディレクター）

懸念材料を挙げるとすれば、「年の近い子どもが３人いること」なのだという。

「ママタレの宿命ですが、子どもが思春期に入ると″子どもネタがＮＧ″になるケースが多い。夫は一般人だから藤本のように夫婦セットで仕事することもできない。子ども３人だと″思春期ＮＧ期間″が長くなりますから、キャラ変が必要かもしれません。ただ、一番下の子はまだ２歳だから、あと10年はママタレ絶頂期が続くでしょう」（前出・放送作家）

持ち前の芸人スキルと庶民感覚、性格の良さを活かして、10年後はまた別ジャンルでトップに君臨するのだろう。

『FRIDAY』2025年９月５日号より