¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÊ¿ÏÂÅç¡¡£´Æü¤«¤é£Ç£±¡¦¼þÇ¯¤¬³«ºÅ¡¡Ä¹ÅÄÍê½¡¤Ï¡Ö½¸Ãæ¤·Ä¾¤·¤ÆÇ¯Ëö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È·ãÁö¤òÌóÂ«
¡¡³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡¦£Ç£±¡×¤¬£´¡Á£¹Æü¤ËÅìµþÅÔ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î£Ð£Ò¤Î¤¿¤áÉÜÃæ»Ô¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹´ë¶È¶É¡¦·Ð±ÄÀïÎ¬Ã´Åö¤ÎÌÐÌÚ¹§Ç·»²»ö¤¬£±Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÄ¹ÅÄÍê½¡¡Ê£´£°¡Ë¡áÅìµþ¡¦£¹£³´ü¡¦£Á£±¡á¤òÈ¼¤¤ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ØÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¡£¡Ù¡£¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ê¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¤Ï²þ½¤¹©»ö¤¬º£¸åËÜ³Ê²½¤·¡¢£±£²·î£²£¶Æü¤Ë¿·¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡Ä¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤¬¸½¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î£Ç£±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢½éÆü¤È£²ÆüÌÜ£±£²£Ò¤Î£×¥É¥ê¡¼¥à¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì£±¹æÄú¤Ë¿Ø¼è¤ëÉÍÌîÃ«·û¸ã¡¢º´Æ£Î´ÂÀÏº¤ò¤Ï¤¸¤áÅìµþ»ÙÉô¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ÅÄ¤â¤½¤Î°ì¿Í¡££±£¸Ç¯°ÊÍè¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊ¿ÏÂÅç¼þÇ¯£Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Á°Æü¤Þ¤Ç£Ó£Ç¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ê¼ã¾¾¡Ë¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Î£Ð£Ò¤Ï¡ÈÃæ£°Æü¡É¤Î»Å»ö¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½¸Ãæ¤·Ä¾¤·¤ÆÇ¯Ëö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÈè¤ì¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ç¤ÏÄ¾¶á£³¾ì½êÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤Ç¡¢Í¥¾¡£²²ó¤È³èÌö¡£¡Ö¸½¥¹¥¿¥ó¥ÉºÇ¸å¤Î£Ç£±¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â±ÇÁü¤¬»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤Î£±¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Àá´Ö¤ÏËèÆü¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿Åìµþ»ÙÉô¤Î°¤ÇÈ¾¡ºÈ¤ÈÃç¹ÒÂÀ¡Ê£¶Æü¡Ë¡¢¸µ¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥óÁª¼ê¤ÎÆüÌîÌ¤Íè¤µ¤ó¡Ê£·Æü¡Ë¤é¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë°ìÌòÇã¤¦¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï£¶£¸²¯±ß¡£