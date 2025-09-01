º£²Æ¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬Åý·×»Ë¾åºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¡Ê¿Ç¯Èæ¡Ü2.36¡î¤Ç2024Ç¯¡¦2023Ç¯¤Î¡Ü1.76¡î¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë
¤³¤Î²Æ¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤½ë¤µ¤Ï¡¢µÏ¿¤Î¾å¤Ç¤â¡È¥À¥ó¥È¥Ä¡É¤Ç¤·¤¿¡£6·î¤«¤é8·î¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿µîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤È°ìºòÇ¯¡Ê2023Ç¯¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢Åý·×¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î²Æ=6·î¤«¤é8·î¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡¢1898Ç¯¤ËÅý·×¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤ÎÊ¿Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ëºÝ¤ËÍÑ¤¤¤ë15¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¥×¥é¥¹2.36¡î¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿µîÇ¯¤È°ìºòÇ¯¤Î¥×¥é¥¹1.76¡î¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯ÊÌ¤Ë¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÆüËÜ¡¢ÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬Âè1°Ì¤ÎÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÃÏÅÀÊÌ¤Ç¤â¡¢Á´¹ñ153¤Îµ¤¾ÝÂæ¤Ê¤É¤Î¤¦¤Á132ÃÏÅÀ¤Ç¡¢ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£