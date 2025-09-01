¡Ú ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï ¡Û¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤ò°ÜÀÒ¡¡¡Ö¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¡×¡¡µÜùõ¤¢¤ª¤¤¤é½êÂ°»öÌ³½ê¤Ø
ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ò°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä¹Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Plage¤òÎ¥¤ì¡¢¥Ò¥é¥¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤ò»Ù¤¨¡¢ÅÚÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Plage¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë´¶¼Õ¡£
ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2024 ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡×¡ÖÂè28²óÆüËÜ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÂç¾Þ¡¡¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡×¡ÖÂè91²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó ¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¡×¤Ê¤É¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡£°ÜÀÒÀè¤Î¥Ò¥é¥¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤ä±üÀÚ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤é¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û