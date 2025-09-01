TOMORROW X TOGETHER・TAEHYUN『CREA』特別版表紙にソロで初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHERのTAEHYUNが、『CREA』2025年秋号（9月5日発売）の特別版表紙にソロで初登場する。

■インタビューテーマは「言葉と思考」

誌面には、TAEHYUNの“言葉と思考”に注目したスペシャルインタビューを掲載。特別版には“思考篇”である「Special Cover Story 23歳になった“考える人”」（全6ページ）、同時発売の通常版『CREA』2025年秋号には“言葉篇”である「“器に合う試練”とともに、軽やかに」（全6ページ）の計12ページ。さらに、通常版・特別版でデザインが異なるピンナップが付録となる。

TOMORROW X TOGETHERのなかで、圧倒的なボーカルでメロディラインを支えつつ、ダイナミックなパフォーマンスで魅了するTAEHYUN。今回ソロで登場するにあたり、編集部が「ぜひお願いしたい！」と熱望したテーマが「言葉と思考」だった。弱冠23歳ながらK-POP界の誇る“名言製造機”とも称されるTAEHYUNの心の内に迫った。

■知的な雰囲気とリラックス感を併せ持つ3ルックを披露

撮影が行われたのはソウル・江南のスタジオ。テーマにあわせて用意されたのは高く積まれた本と机に囲まれた空間。読書をしたり、何かを書いたり、ときに思索にふけったり…。そして、ふいにTAEHYUNと視線が重なる瞬間。そんなひとときを切り取った。

衣装は、知的な雰囲気とリラックス感を併せ持つ3つのルックが用意された。なかでもカバーを飾ったロエベのスタイルは、ブルーがかったヘアカラーと美しく調和し、TAEHYUNも「今回はブルーがかった髪色なので、衣装と合わなかったらどうしようと悩んだのですが、実際に着てみたらすごくよく合っていますよね」と笑顔を見せた。

さらに、紙が舞う中でTAEHYUNが何かを思考しているシチュエーションの撮影では、スタッフが上から撒いた紙を一緒に拾うという気遣いをみせる姿もみせた。

■「僕のファンなので、僕が気遣いをしないといけません」

インタビューでは、テーマにちなみ「言葉と思考」について思い浮かぶことを聞かれるやいなや、さっそくあらたな名言が誕生。編集部も思わず感嘆の声をあげてしまった“名回答”はぜひ特別版に収録されている“思考篇”でチェックを。

さらに、7月にリリースされた4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』に収録された、自身初のソロ楽曲「Bird of Night」の制作秘話から、「僕のファンなので、僕が気遣いをしないといけません」と語るMOA（TOMORROW X TOGETHERのファンの総称）への深い愛情を感じられるエピソードも収録している。

通常版に収録されている“言葉篇”では、最近、言葉を通して最も深く接した相手としてBTSのRMとのエピソードも飛び出した。そして、いまの目標だと明かす日産スタジアムとヤンマースタジアム長居でのスタジアムライブへの思いを語る場面も。特別版の“思考篇”と通常版の“言葉篇”で完成する読み応えたっぷりの内容になっている。

■特別版と通常版で異なるSPECIAL PIN-UP付録

SPECIAL PIN-UP付録の表面は、特別版と通常版で異なるカットを使用。特別版では「本をお腹にのせて寝そべる姿」、通常版では「リラックスモードの読書中に眼鏡を外した瞬間」という、プライベート感溢れる秘蔵カットを収めた。

CREA公式SNSとYouTubeでは撮影の様子を収めたメイキング映像や、CREA創刊35周年記念コンテンツ「35Questions」も公開予定。「寝るときはパジャマ派？部屋着派？」「どんなときに幸せを感じる？」「自分のからだで好きなパーツは？」などプライベートな質問にも答えた。

メイン写真：『CREA Due』2025 Autumn SPECIAL EDITION表紙

■書籍情報

2025.09.05 ON SALE

『CREA Due』2025 Autumn SPECIAL EDITION

2025.09.05 ON SALE

『CREA Due』2025 Autumn 通常版

■リリース情報

2025.10.20 ON SALE

TOMORROW X TOGETHER

DIGITAL ALBUM『Starkissed』

2025.10.22 ON SALE

TOMORROW X TOGETHER

ALBUM『Starkissed』

