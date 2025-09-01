&TEAM¤¬¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ªÉñÂæÎ¢½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥Ç¥Ó¥åー1000ÆüµÇ°Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤¹¤ë¤è¡×¤ÎÀ¼Â³¡¹
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£8·î31Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØSong for Children¡ª24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ðー½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é1000Æü¤òµÇ°¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM¡ØSong for Children¡ª24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥¤¥Ö¡ÙµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥Ó¥åー1000ÆüµÇ°Æ°²è¡¿¡È±ïWEEK¡ÉÆ°²è¡Ê5ËÜ¡ËÂ¾
¢£&TEAM¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ç2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSong for Children¡ª24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥¤¥Ö¡Ù¡£&TEAM¤Ï8·î31Æü¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 -°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡ÙÆâ¤Ç¤Ï¡¢À¸Ãæ·Ñ¤Ç¡ÖÀÄÍò¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£½Ð±é¸å¤Ë¥°¥ëー¥×¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ãæ±û¤ÎHARUA¡Ê¥Ï¥ë¥¢¡Ë¤ÈYUMA¡Ê¥æ¥¦¥Þ¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¾Æþ¤ê¤Î²«¿§¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤Ë&TEAM¤¬¤Ç¤Æ´¶·ã¤·¤¿¡×¡ÖÀ¸²ÎºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö8·î¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄÍòÊ¹¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤âÁÖ¤ä¤«¡ª¡×¡Ö²ñ¾ì¤Ç¸«¤¿¤±¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÀ¨¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢Ç®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ±¤¤òÁý¤·Â³¤±¤ë&TEAM¡¢¥Ç¥Ó¥åー1000Æü¤ò½Ë¤¦Æ°²è¸ø³«
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü9·î1Æü¤ÏÈà¤é¤¬2022Ç¯12·î7Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤«¤é1000ÆüÌÜ¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åー»þ¤ÈÆ±¤¸¥Ýー¥º¤Ç»£±Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ËÉ½¾ð¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÃ¯°ì¿Í·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤¹¤ë¤è¡ª¡×¤È´¶·ã¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·ëÀ®3¼þÇ¯¡È±ïWEEK¡ÉÆ°²è¸ø³«¡õ¡Ø&TEAM 3rd Anniversary [±ï DAY]¡Ù¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤â¡ª
¤Þ¤¿¡¢&TEAM¤Ï9·î3Æü¤Ë·ëÀ®3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¸½ºß¡Ö±ïWEEK¡×¤ÈÂê¤·¡¢µÇ°Æ°²è¤òÏ¢Æü¸ø³«Ãæ¡£9·î2Æü¡¦3Æü¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤Ç¡Ø&TEAM 3rd Anniversary [±ï DAY]¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢Î¾Æü¤È¤âÌë¸ø±é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤âÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£