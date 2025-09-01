元「小悪魔ageha」“ももえり”桃華絵里、21歳息子との2ショット公開「大きくなってて感動」「美人ママ」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】ファッション誌「小悪魔ageha」の元モデルで実業家の“ももえり”こと桃華絵里が8月31日、自身のInstagramを更新。21歳の息子からのサプライズ誕生日祝いについて報告し、反響が寄せられている。
【写真】元小悪魔agehaモデル、21歳息子との親子ショット
桃華絵里は「息子からのHBDサプライズ！！」として、「母さんHappy Birthday」と書かれた誕生日プレートを前にした息子との2ショットや家族ショットを公開。「誕生日当日は息子と2人でいつもの焼肉屋さんへ すると…突然のじいじ＆ばあば登場」と息子が企画したサプライズの詳細を明かし、「息子からの粋なサプライズ 最高に嬉しかったです」と振り返った。
この投稿に、ファンからは「息子さん大きくなってて感動」「美人ママ」「優しい息子さん」「素敵なサプライズ」「『母さん』呼びにほっこり」「幸せそう」といった声が上がっている。
桃華は2007年にアパレル会社「Moery（モエリー）」を起業し、2018年6月1日に辞職を発表するまでアパレルブランドを展開。つけまつげや化粧品、アパレルなど“ももえりグッズ”をプロデュースし、過去に20億売り上げたことを明かしていた。ファッション誌「小悪魔ageha」では、読者モデルを経て2009年5月まで専属モデルとして人気を集め、同誌を卒業した。現在はアパレル・美容会社「MOCOA’S（モコアズ）」の代表取締役会長を務めている。また、2004年に男児を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
