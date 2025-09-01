aespaウィンター、ミニ丈Tシャツ姿で美ウエスト大胆披露「二度見した」「くびれ方がすごい」
【モデルプレス＝2025/09/01】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が8月31日、自身のInstagramを更新。コーディネートを公開した。
【写真】aespaウィンター、ほっそりウエスト披露
ウィンターは「모두 감사해요」（皆さんありがとうございます）とコメントし、8月29日から31日にかけて行われたライブ会場を背景に、ピンクのクロップトップとスカートを合わせたコーディネートを披露し、美しいウエストラインが際立たせた。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「スタイル抜群」「完璧」「二度見した」「くびれ方がすごい」「最高」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
