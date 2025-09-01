社民党の福島瑞穂党首（69）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「かわいい大好きなキャラクターがそろいました」と、趣味だというカプセルトイで、お目当てのキャラがそろったことを報告した。



【写真】人気キャラがズラリ ついに“コンプリート"！

福島氏は「ついにガチャポンで、アンパンマンとドキンちゃんをゲット」として、アンパンマンとドキンちゃんのカプセルトイを当てたことをつづった。



さらにしょくぱんまん、ばいきんまん、コキンちゃんと合わせた5つのカプセルトイを並べ「実は、バイキンマンがかわいくて自由で大好き。ハヒフヘホ。」と、ばいきんまん推しであることを告白していた。



8月24日には、Xで「朝（NHKの朝ドラ）『あんぱん』を見ています。やなせたかしさん大好きです。ところで、ガチャポンをやっているんですね。きょうもガチャポンをやってみました」と動画を公開。「はい、コキンちゃんでした。次のガチャポンはですね…あら、コキンちゃんでした。そして次のガチャポンはですね…なんとしょくぱんまん様でした」と3つのカプセルを次々と開封した。



福島氏は「このしょくぱんまん、四つか五つ持ってるんで、しょくぱんまんさん大好きなんですが、いっぱい集まりました。あとですね、バイキンマンは持っているんですね。でも、アンパンマンとなぜかドキンちゃんを持っていません。でもガチャポンばっかりやっているとガチャポン貧乏になると思うので、今これ以上どうするか考えているところです」と訴えていたが、ようやく念願がかなったようだ。



（よろず～ニュース編集部）