福岡市が管理する漁港で、漁協が無許可で係留場所を一般船舶に貸し出していた問題についてです。高島市長は1日の会見で「条例通りに追い出そうとすると、別の場所での不法係留につながる可能性がある」と述べました。

福岡市の条例では市が管理する8つの漁港のうち、西区の浜崎今津漁港以外は、プレジャーボートなど漁船以外の係留が禁止されています。福岡市内にある6か所の漁港（弘・志賀島・奈多・博多・唐泊・西浦）では、漁協が無許可で係留場所をプレジャーボートなどに貸し出し年間数千万円を得ていて、市もこれを黙認していました。





■高島市長「いますぐ追い出したとしても、別の場所での不法係留につながる可能性がある。担当課でクローズの中で脈々とこうした不作為が続いていた。」高島市長は有識者を交えて調査を進めていくとした上で、国や県と協議を進めており、年内には結論を出したいということです。また、福岡県は1日、県が管理する3つの漁港でプレジャーボート26隻が不法係留されていたと発表しました。内訳は、豊前市の宇島漁港で22隻、柳川市の沖端漁港で2隻、宗像市の大島漁港で2隻です。県の条例ではプレジャーボートの係留そのものは禁じていませんが、利用者に速やかに届け出の提出と、港の利用料を求めるとしています。