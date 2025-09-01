¡Úµð¿Í¡ÛÂåÌÚÂçÏÂ¡Ö´ËµÞ¤ò»È¤¨¤¿¡×£Ô£Ê¼ê½Ñ¸åºÇÄ¹¤Î£µ²ó£±¼ºÅÀ¡¡½Ñ¸å½é¤á¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÅêµå
¢¡Îý½¬»î¹ç¡¡µð¿Í£³·³£³¡½£±¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³·³¡Ê£±Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡ºòÇ¯£´·î¤Ë¼õ¤±¤¿¡Öº¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËºÆ·ú½Ñ¡×¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¡á£Ô£Ê¼ê½Ñ¡Ë¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡¢µð¿Í¤Î°éÀ®¡¦ÂåÌÚÂçÏÂÅê¼ê¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³·³Àï¤ËÀèÈ¯¡£Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£µ²ó¤Ç£·£´µå¤òÅê¤²¤Æ£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£³Ã¥»°¿¶¤Ç£²»Í»àµå¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢£²²ó¤Ï£²»à¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢£¸ÈÖ¡¦¾¡Ï¢¤Ëº¸Íã¤Ø¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀè¼èÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤·¤«¤·£³²ó°Ê¹ß¤Ï¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¡¢Ì£Êý¤ÎµÕÅ¾¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½Ñ¸å½é¤á¤Æ¼ÂÀï¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»î¤·¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê»È¤¨¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î£µ²ó¤òÅê¤²¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¥³¡¼¥¹¤ÎÅê¤²Ê¬¤±¤ä´ËµÞ¤ò»È¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£