¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê14Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÎÈÖÉÕ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿1Æü¡¢Àè¾ì½êÇÆ¼Ô¤Î¶×¾¡Êö¤¬ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ©Àï¤¹¤ëÎ©¾ì¡£¤³¤³¤«¤é¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÅìÁ°Æ¬5ËçÌÜ¤Þ¤ÇÈÖÉÕ¤òÌá¤·¡¢Æ±3ËçÌÜ¤Î¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¹¹¿·¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡8·î¤Î²Æ½ä¶È¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤¹¡£»Í¸Ô¤ä¤¹¤êÂ¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ±¿Æ°¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢±¦ÂÀ¤â¤âÄË¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤âÅØ¤á¤¿¡£Àè·î26Æü¤Ë26ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç´ï¤Ï¡Ö»°Ìò¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤Ï¶»¤«¤éÅö¤¿¤ëÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¡Ö¤½¤Î´¶³Ð¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£