地震の発生後、病院で治療を受けるアフガニスタン人＝１日、アフガニスタン・ジャララバード/Aimal Zahir/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）アフガニスタン東部で８月３１日深夜に発生したマグニチュード（Ｍ）６．０の地震で、２００人以上が死亡、数百人が負傷した。国営バフタル通信（ＢＮＡ）が１日伝えた。

震源はナンガルハル州の州都ジャララバードの北東約２７キロで、深さは約８キロと米地質調査所（ＵＳＧＳ）が明らかにした。

パキスタン国境に近い山岳地帯の複数の地区で救助隊が動員されているが、死者数がさらに増える恐れがある。

救助隊は遠隔地に到達するのに苦労しており、地滑りによって救助活動が難航している。ＢＮＡが伝えた。

現地当局は１日、クナール州の山岳地帯の複数の地区で、少なくとも２５０人が死亡したほか、５００人以上が負傷したと明らかにした。

アフガニスタン保健省の報道官は、犠牲者は多いが、現場はアクセスが困難で、救助隊が現地で活動を続けていると述べた。ロイター通信が伝えた。

ＵＳＧＳによれば、最大で５０万人が「強い」あるいは「非常に強い」揺れを感じたほか、耐震性の低い建物に甚大な被害が及ぶ恐れがある。

首都カブールに住むアフマド・ザミールさん（４１）はＣＮＮの取材に対し、震源から１６０キロ以上離れた自宅でも大きな揺れを感じたと語った。近隣の集合住宅の住人は、建物の中に閉じ込められることを恐れて道路に飛び出したという。

アフガニスタンでは２０２３年１０月に西部を襲ったＭ６．３の地震で２０００人以上が死亡していた。

隣国パキスタンの気象当局によると、カイバル・パクトゥンクワ州やパンジャブ州でも揺れが観測された。

地震発生後には少なくとも５回の余震があり、最大でＭ５．２が観測された。