メイクアップアーティストのIKKOが1日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。神田愛花が夏休みで代打MCとして登場した。

番組オープニングでハライチの2人から中央に挟まれて笑いながら登場。澤部佑からは「IKKOさん真ん中行っちゃって、あっちだって」と立ち位置でモメて波乱の滑り出しとなった。澤部が「月曜日です。今週もよろしくお願いします」とあいさつし「本日、われらが神田愛花さんが夏休み、今週1週間ね。代打MCにIKKOさん来てくれました」と、紹介した。

IKKOは、右手を前に出してひとさし指を立てて横に振りながら「ぽかぽかぁ〜」と絶叫。舞台裏での騒動について澤部が「私、どうすればいいの、どうやって出ればいいの、って…最終的にセンターで自分の番組みたいに」と話して、岩井勇気も「一番右だって言ったのにね」と何もアドバイスを聞いていなかったことを暴露した。

IKKOは「聞いていても分かんないよ」と爆笑しながら弁明した。澤部が「デザイナーのファッションショーみたいな。2人引き連れて」とハライチ2人を両側にして登場したシーンについてツッコミを入れた。澤部から「IKKOさん、一応MCですから」と指摘されると「そこは興味ないから。あのね、やあやあ、本当にね、楽しんでください、って言われて」と最初からMC業の放棄宣言も飛び出した。澤部はさらに「MCとしてお呼びしてるので…」と説得したが、IKKOは「やだぁ〜、背負い投げぇ〜」と勝手に決めゼリフを放って、会場をわかせた。