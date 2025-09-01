【中継】“246号線に逃走”目撃情報も…男は20〜30歳くらいか　路上で40歳女性が切りつけられ重体　殺人未遂事件として捜査　東京・世田谷区

東京・世田谷区で、40歳の女性が首を切りつけられ倒れているのが見つかり、意識不明の状態で病院に搬送されました。

切りつけた男は逃走していて、警視庁が行方を追っています。

1日午後1時半ごろ、東京・世田谷区で、「路上に血まみれの女性が倒れている」と通報がありました。

警視庁などによりますと、韓国籍の自営業の40歳の女性が刃物のようなもので首を切りつけられていて、意識不明の状態で病院に搬送されました。

女性を切りつけて逃走したのは男で、警視庁は、凶器を持って逃げた可能性があるとみて緊急配備を敷いて行方を追うとともに殺人未遂事件として捜査しています。

――逃げた男の特徴などは分かっているんでしょうか？

目撃者の情報によりますと、現場から逃げた不審な男は20歳から30歳くらいと比較的若い様子で、体格は普通、黒色の半袖Tシャツと長ズボン姿だったということです。

――男がどう逃走したのかについて新しい情報は入っていますか？

事件があった現場は、東急田園都市線の駒沢大学駅から500mほど離れた住宅などが立ち並ぶ場所ですが、ここからすぐのところに国道246号線という大きな幹線道路があります。

目撃者によりますと、この246号線に逃走したという話まで入ってきていて、警視庁が行方を追っています。