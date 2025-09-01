歌舞伎俳優の中村福助（64）が1日、自身のインスタグラムを更新し、弟の中村芝翫の還暦祝いパーティーのショットを公開した。

8月31日に60歳のバースデーを迎えた芝翫へ、福助は「8月31日、芝翫さんお誕生日 お還暦祝いおめでとうございます」と祝福。本名の幸二から「KOJI 60」の文字が入った赤いTシャツにちゃんちゃんこをはおり、大黒頭巾を被った“還暦スタイル”の弟の姿を投稿した。

おそろいのTシャツを着た妻のタレント三田寛子、長男の中村橋之助と三男・歌之助に芝翫が囲まれる家族写真や、舞踊家の中村梅彌、2012年に亡くなった十八代目中村勘三郎さん（享年57）の妻である波野好江さんとのきょうだいショットも公開。「兄弟愛 わし、梅彌お姉、波野好江お姉、芝翫さん」と記した。

橋之助は自身のインスタグラムのストーリーに「父、芝翫 本日、還暦を迎えました みんなでお祝い」とパーティーの動画を投稿している。

一族が集合した豪華ショットに、フォロワーからは「おめでとうございます！素敵な写真」「お祝いTシャツ 皆さんお似合いで幸せがいっぱいですね」「カープファンの幸二さま、還暦祝いおめでとうございました」などのコメントが届いた。