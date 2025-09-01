歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

倖田來未さんとの２ショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 倖田來未さんと２ショット ファン反響 「歌姫同士の友情って良いなぁ♥」「2人共お美しい」





工藤静香さんは「ラストまで喉の故障もなく、体調も壊さずに完走できて本当に幸せ。」と、ライブについて投稿。



続けて「今日の会場も暖かく、本当に嬉しかったです。今日のコンサートは収録をしたので、年末にお届けできると思います♥」と、記しました。







そして「『めちゃくちゃに泣いてしまいたい』を聴きたがっていた人はこの人 倖田來未ちゃん。」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、工藤静香さんと、倖田來未さんが笑顔で佇む姿が見て取れます。







更に「笑笑笑笑 ラストの大宮に観に来てくれました。 可愛いね♥♥♥♥」「この歌をサプライズで歌いました 笑」と、明かしました。



最後に、工藤静香さんは「皆様の貴重な時間を私にくださりありがとうございました。心から感謝しています。またお会いする日を楽しみにしています。」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「歌姫同士の友情って良いなぁ♥」・「会場に来てる友って倖田さんだったんですね 二人ともかっこいい！！」・「しーちゃんツアー完走お疲れ様でした♥倖田來未さんと仲良しツーショット2人共お美しい」・「しーちゃん38周年おめでとう そしてライブ完走お疲れ様でした。 今年も最高のライブでした」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】