¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÃÏ¿Ì ¡ÈÌó500¿Í»àË´ 1000¿ÍÉé½ý¡É¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢ µß½õ³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Îµ¾À·¼Ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤ª¤è¤½500¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢1000¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÅìÉô¤ÇÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.0¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Ê¡¼¥ë½£¤òÃæ¿´¤Ë¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤ÎÂ¿¤¯¤Î²È²°¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¤ê¡¢½¸Íî¤¬ÅÚº½¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎºÒ³²Åö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½500¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢1000¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µ¾À·¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¬¤ì¤¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¿ô¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»³³ÙÃÏÂÓ¤Ê¤É¤ÇÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éµß½õ³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë¤â¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.3¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥ê¥Ð¥ó»ÃÄêÀ¯¸¢¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢2400¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£