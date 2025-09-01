上半期の上場企業の売上高は35兆100億元―中国

中国上場企業協会が8月31日に明らかにしたところによると、上海、深セン、北京の三つの証券取引所の合計5432社の上場企業が、2025年上半期（1〜6月）の決算報告書を発表しました。そのデータによると、中国の上場企業は、産業構造が引き続き最適化され、新たな質の生産力（イノベーションに主導された、従来の経済成長方式から脱却した、ハイテク、高効率、高品質を特徴とする先進的な生産力）の成長が加速しているとのことです。

2025年上半期の上場企業全体の売上高は前年同期より0．16％増加して35兆100億元（約723兆2800億円）に達しました。上半期の純利益は前年同期比2．54％増の3兆元（約62兆円）で、伸び率は前年同期より4．76ポイント上昇しました。6割近い会社が増収を達成し、4分の3以上の会社が黒字でした。また2475社で純利益が増加し、1943社は売上高、純利益のいずれも増加しました。

創業板（深セン証券取引所の新興企業向け市場、「中国版ナスダック」や「ChiNext（チャイネクスト）」とも呼ばれる）、科創板（上海証券取引所に開設された「科学技術」＋「創新（イノベーション）」を主とした証券取引）、北京証券取引所の上場企業は上半期、創業板が9．03％、科創板が4．90％、北京証券取引所上場企業が6．08％と、売上高の大幅な増加を記録し、創業板は純利益増加率が11．18％と、市場全体のレベルを大きく上回りました。

また、1〜6月には上場企業がイノベーションを加速させ、全市場の研究開発投資は前年同期より3．27％増加して8100億元（約16兆7300億円）を超え、成長率は前年同期より2ポイント近く上昇しました。（提供/CRI）