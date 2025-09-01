¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¾ÅÆîÇúÁöÂ²¤«¤é38Ç¯¡Ä54ºÐÀ¶¿åÈþº½à¿ÆÌ¼¼Ì¿¿á¤¬ÏÃÂê¡¢±Ç²è¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁé¤»¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡×
±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì
¡¡±Ç²è¡ÖÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£54ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊìÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿Æó¿Í¤¬¸æÅÂ¾ì¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼ç±é¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¤ÈÊìÌò¤ÎÀ¶¿åÈþº½¤¬31Æü¤ËÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ê¤ê¤æ¤Å´Æ»Î¹¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£à¿ÆÌ¼á¤¬´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¼¡×¡ÖÀÎ¤«¤éÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¤À¤Ê¡×¡ÖÀ¶¿åÈþº»¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¡ËÜè½»Ò¤Á¤ã¤ó¤À¡¡À¶¿å¤µ¤ó¤ÏÁé¤»¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿å¤Ï1987Ç¯¤Ë¹¾¸ýÍÎ²ð¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¾ÅÆîÇúÁöÂ²¡×(Åì±Ç)¤Ë¹¾¸ý¤ÎÈà½÷¡¢ÄÅ»³¤è¤·»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£