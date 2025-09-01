レディーボーデン ミニカップに待望のイチゴ＆新シリーズ登場♡

歴史あるプレミアムアイス「レディーボーデン」から、心待ちにしていた新作が登場します。2025年9月8日（月）より発売されるのは、定番の仲間入りを果たす「ミニカップ イチゴ」と、北海道産乳原料を贅沢に使った「ミニカップ ミルクリッチ」。イチゴ果肉の甘酸っぱい美味しさと、とろりと広がるバタースカッチソースの濃厚なミルク感。日常を少し贅沢に彩る、特別な2品をご紹介します。

果肉感たっぷり♡イチゴの贅沢アイス

「レディーボーデン ミニカップ イチゴ」は、パイントサイズのみで展開されていたストロベリーアイスが、ついに食べやすいミニカップとして登場。

真っ赤なイチゴ果肉がしっかり残り、甘酸っぱさと食感の両方を楽しめる仕立てです。

酸味と甘みのバランスが良い2種類のイチゴをブレンドし、ひとくちで華やかさが広がるふわ濃い味わい。内容量は120ml、全国発売で価格はオープンプライス。イチゴ好きにはたまらない一品です。

濃厚ミルクリッチ×バタースカッチ

新シリーズ「レディーボーデン ミニカップ ミルクリッチ」は、北海道産乳原料を使用した濃厚なミルクアイス。

ふんわりとやわらかな食感の中に、とろけるようなバタースカッチソースが混ざり合い、贅沢なミルクの甘さを引き立てます。

煮詰めたミルクをイメージしたソースの深みと、アイス全体に広がるコクのある風味は、まさに大人のご褒美スイーツ。こちらも120ml入りで全国発売、価格はオープンプライスです。

毎日を彩るレディーボーデンの魅力

1857年に誕生したボーデン社の伝統を引き継ぐ「レディーボーデン」は、厳選素材と丁寧な製法で“特別な一口”を届け続けています。

今回の2品は、イチゴの果肉感やミルクリッチなコクなど、異なる美味しさでラインナップをより豊かにしました。

120mlの食べきりサイズは、仕事帰りやおうち時間にぴったり。上質なひとときを、気軽に楽しめるのが魅力です。

新たに仲間入りした「レディーボーデン ミニカップ イチゴ」と「ミルクリッチ」は、素材の持ち味を存分に生かした贅沢な味わい。

甘酸っぱいイチゴ果肉、濃厚なミルクとバタースカッチのハーモニー、それぞれの個性が光ります。伝統と革新を兼ね備えたこの2品は、日常に小さなご褒美を添えてくれる存在に。

あなたの暮らしに“ふわ濃い”ひとときを届けてくれるはずです♪