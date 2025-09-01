女優の広瀬すず（27）が31日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。メールの返信について暴露された。

広瀬の「芸能界の保護者」の一人として、6年前に千鳥ノブ（45）の紹介で知り合い、今でも月1で飲む仲というダイアン津田篤宏（49）がVTR出演。津田は広瀬のメールの返信が「宇宙にいてんの？ぐらい…すごく遅い！」と明かした。

津田自身は返信が早いとし、メールのやりとりが3ラリーぐらい続くと「急に既読つかへん」と状況を説明。「どこ行ってん！ それから丸1日既読つかへん。どうなんあれ。心配よ！ 誘拐されたかと思った」と、声を荒らげ明かした。

するとMCの井桁弘恵（28）が「めっちゃ保護者！」とツッコミ、山崎育三郎（39）が「既読はどうなんですか？ ラリー続いて、急にポン！と、何も…」と尋ねた。すると広瀬は「この意見（津田以外からも）多くて。10年くらい、いろいろな人から言われる」と明かした。そして「最近、返すようになったりとかしたんですけど。半年前のメールを見つけて…。これ、ひと言、言っといた方がいいかと思って、返事したりとかして…。なんか…引かれます」と明かした。すると井桁が「じゃあ、連絡返ってこなくても、そんなに心配にならなくていいんですね」と言い、山崎が「誘拐されたと思ってたんですよ、津田さんは」とツッコむと「元気に生きてます」と答え、笑いが広がった。