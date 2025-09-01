Aqua Timezが、新曲「空いっぱいに奏でる祈り」を本日9月1日に配信リリースした。

同情報は、8月30日、31日に開催されたデビュー20周年記念ライブ『Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」』公演中のMCにて発表されたものだ。両日ともにチケットが即日完売となった同公演には、2日間で計13,000人のファンが来場した。

同楽曲は、Aqua Timezの再結成をきっかけに制作された楽曲だ。解散、再結成を経たからこそ辿り着いた切なさと温かさ、ノスタルジーと希望が交差する1曲となっている。また、サウンドプロデュースはTomoLowが担当した。

温かく深みのあるピアノに、透明感あふれるギターとしなやかに進む8ビートのリズム隊。ストリングスとコーラスワークを従え、優しさと力強さを併せ持つボーカルで歌い上げ、希望が同居する余韻深い一曲に仕上がっているという。

また、本日21時にAqua TimezのYouTubeチャンネルにて「空いっぱいに奏でる祈り」のMusic Videoがプレミア公開される。監督は「等身大のラブソング」「決意の朝に」「生きて」など数々のAqua Timezの作品を手がけた篠塚将季が担当しており、広大な空をバックに歌う太志（Vo）を中心にした映像となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）