ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ（９月１４日、愛知・ＩＧアリーナ）で４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）に挑戦するＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０＝ウズベキスタン）が１日、横浜市内で公開練習を行い、番狂わせの勝利に強い意気込みを示した。

試合の３週間前という早期来日をした際には、時差ボケ対策だけではなく「街や国を見てみたい」と理由を話していたアフマダリエフ。だが、この日は「そう言ったが、実際は試合のため、井上選手に勝つために日本に来た。歴史を作るために日本に来た。だから、今はまじめに調整に励んでいる」と表情を引き締めた。

海外大手ブックメーカーのオッズは井上勝利が１・１倍、アフマダリエフ勝利が７倍と大差が付いている。まさに歴史を作るといえる勝利へ「この試合には１００％というより、１５０％かけている。それぐらいキャリアの中で一番ビッグな試合となる」と闘志を燃やした。

この日も来日時と同じく井上への尊敬の念を口にするなど紳士的なふるまいを見せていたが、過去に井上に対し「対戦を避けている」などの挑発的な発言をしていたことを問われると、「避けていたのは事実。彼個人なのかチームの考えなのかは分からないが、２年間、対戦が延び延びになっていた」と返答。「今は対戦が実現してうれしい」と付け加えた。

井上より上回っている点については「私はパンチ、技術、耐久力、そして考える力を総合的に持っている。そこが優れている」と自信をチラリ。「実はプランはあって、チームで何をやるべきか、何をやらないでおくべきか、というものはあるが今は言わないでおく」と、打倒井上の秘策の存在も明かした。

その言葉通り、練習はシャドーボクシングとミット打ちを短時間披露したのみで、手の内は明かさず。歴史を作る秘密の作戦を遂行できるか。