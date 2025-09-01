大相撲秋場所（14日初日、両国国技館）の番付が1日、発表され、ウクライナ出身初の新小結に昇進した安青錦（21＝安治川部屋）が東京都江東区の部屋で会見した。

「番付を見て名前が、ちょっと大きくなったのでうれしかった」

初土俵から所要12場所での三役昇進は年6場所制となった1958年以降初土俵の力士（付け出しを除く）では、小錦、朝青龍、琴欧洲の14場所を抜く最速記録。「記録を作ったのは、うれしい」と笑みをこぼし、「上がってからが大事なので、上がったところでは満足しない」と話した。

三役での楽しみは初日、千秋楽恒例の協会あいさつ。これまでテレビなどで見ていたといい、「してみたかったので楽しみ」とワクワクした様子で語った。

先場所では初の上位総当たりで11勝を挙げ、新入幕から3場所連続2桁勝利。3場所連続三賞となる初の技能賞を獲得した。「先場所より良い成績を残したい。三役に上がったら大関は目指すところ。大関を目指して頑張りたい」と力を込めた。

同席した師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）にとっては、22年12月の独立後、初めての三役力士。「凄くうれしい。こんなに早く誕生すると思っていなかった」と笑顔を見せた。満足している様子はなく、「ここからもう一段上に上がっていくために2人で、どう上がっていくか燃えている」と見据えた。