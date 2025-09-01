不法滞在や無資格のベトナム人らを大阪のゴミ収集会社に派遣か　「不法就労助長」容疑で奈良県のゴミ収集会社の経営者らを逮捕　大阪府警

不法滞在状態や必要な資格がないことを知りながら、ベトナム人技能実習生３人を大阪府内のゴミ収集会社に出向させたとして、奈良県の派遣元の会社の経営者らが逮捕されました。



大阪府警が８月３１日に不法就労助長の疑いで逮捕したのは、奈良県葛城市のゴミ収集会社「高栄開発」の経営者・大橋龍二容疑者（３９）ら男３人です。



捜査関係者によりますと、大橋容疑者らは去年１２月〜今年５月、オーバーステイ（不法残留）や資格外活動許可を持たないベトナム人の技能実習生の男３人（２０代〜３０代）を、大阪府八尾市のゴミ収集会社に出向させ、不法就労させた疑いがもたれています。





今年５月、府警は八尾市のゴミ収集会社に家宅捜索に入り、そのベトナム人３人を不法残留や資格外活動の疑いですでに逮捕していました。不法残留容疑で逮捕されたベトナム人は取り調べに対し「技能実習生として来日し、大阪で型枠工をしていたが、給料が安かったので逃げだした」などと供述していたということです。府警の内偵捜査では、この八尾市のゴミ収集会社には１０人ほどのベトナム人が出入りしていて、彼らは「報酬は１日１万円だった」とも供述しているということです。全国では、技能実習生として来日したベトナム人が過酷な労働環境から失踪するケースが相次いでおり、大橋容疑者らは、こうした境遇にあるベトナム人に、技能実習生には認められていないゴミ収集の仕事をあっせんしていたとみられています。派遣先の八尾市のゴミ収集会社についても、不法就労助長容疑で捜査されています。