»ûÀ¾Âó¿Í¤Î£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú²ÃÆþÁ°ÈëÏÃ¡¡ÂçÀèÇÚ¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¹¤´¤¯¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê£³£°¡Ë¤¬£¸¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÁ°¤ÎÈëÏÃ¤ò¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±Æü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ²ËÜ¤ÏºòÇ¯¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¡¦µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦²»³Ú¤ÈÄ¹Ç¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö£Ó£È£Ï£Ã£Ë¡×¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£ºòÇ¯£´¡Á£µ·î¡¢Åìµþ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Å£î£ä£ì£å£ó£ó¡¡£Ó£È£Ï£Ã£Ë¡½£Å£ô£å£ò£î£á£ì¡½¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î£±¿Í¤¬»ûÀ¾¡£¡Ö¤Þ¤À¤½¤Î»þ¤Ï¡¢ÅÛ¤Ï£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¡Ø¤ä¤ë¤è¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¹ðÃÎ¤¬½Ð¤¿¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¡¢ÊÔ½¸½ê¤Ç²»¤ÎÊÔ½¸¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½Ð±é¼Ô¤ÎÀ¼¤Ã¤Æ¡¢Î¢¤ÎÁ´ÉôÏ¿¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë»¦¿Ø¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¡¢ÅÐ¾ì¤ÎÁ°¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÅ¤«¡Á¤Ê²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ûÀ¾¤¬Î¢¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ë»þ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢à¤¢¡¢¤³¤ì»ûÀ¾¤ÎÀ¼¤À¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Êá¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¢öÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¡¡£Â£ï£ï£í¡Á¡×
¡¡ºòÇ¯£´·î¤Ë¡Ö£Ó£å£ø£ù¡¡£Ú£ï£î£å¡×¤«¤é²þÌ¾¤·¡¢£¶·î¤Ë½Ð¤·¤¿½é¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö£Á£î£ô£è£å£í¡×¤ò¡¢»ûÀ¾¤Ï¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤½¤ì¤òÄ°¤¡¢Æ²ËÜ¤Ï´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ï¤½¤Î»þ¤Þ¤À¡Ê£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î¡Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤è¤¦¤ÈÂ¿Ê¬»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯£µ¡Á£¶·î¤Ë¤«¤±±þÊç¼õÉÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ûÀ¾¤Ï¡¢»öÌ³½ê½êÂ°ÇÐÍ¥¤Î£±¿Í¤È¤·¤Æ»Í¼¡¿³ºº¤«¤é¸õÊäÀ¸¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¸Þ¼¡¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¿·²ÃÆþ¥á¥ó¥Ð¡¼£µ¿Í¤Î£±¿Í¤Ë·èÄê¡£»ûÀ¾¤ÎÀ¼¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤¿Æ²ËÜ¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡Ö¤³¤Î²»À¼¤ò¡Ø¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ°ì±þ¡¢£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¤Û¤¦¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Í¡¢»ûÀ¾¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Í¡¢¼é¤é¤ì¤Æ¤ë´¶¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¼é¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×
¡¡Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¸÷°ì·¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢Î¢¤Ç¤Ê¤ó¤«¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸÷°ì·¯¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î»×¤¤¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ý¤«¤Ý¤«·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¡¢¡Ö£Å£î£ä£ì£å£ó£ó¡¡£Ó£È£Ï£Ã£Ë¡×½Ð±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡Ö¡Ø£Ó£È£Ï£Ã£Ë¡Ù½Ð¤ë¤È¡¢Çä¤ì¤ë¤È¤«¡¢ÅÐÎµÌç¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë²¿¤âÆ°¤¸¤Ê¤¯¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ´Éô¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥í¥Ã¥¯¤â¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤ä¤Ã¤Ñ´ðÁÃ¤òÁ´Éô³Ø¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£