Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ¤Ç¡ÖÀ¾²ÖÄ£¤Î³°¸òÊª¸ì¡×Å¸¡¡¼þ²¸ÍèÉ×ºÊ¤Î³°¸ò¤ÎÊâ¤ß¾Ò²ð
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ9·î1Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤Ç8·î27Æü¡¢¼þ²¸Íè¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤ª¤ó¤é¤¤¡Ë¸µÁíÍý¤ÈÉ×¿Í¤Îûç±ÏÄ¶¡Ê¤È¤¦¡¦¤¨¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë»á¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÍèÉÐ¤È¸òÎ®¤·¤¿Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÀ¾²ÖÄ£¤Î³°¸òÊª¸ì¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Îò»Ë¼Ì¿¿30Ëç¤È·Ý½ÑºîÉÊ1ÅÀ¡¢´ÛÂ¢ÉÊ18ÅÀ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè´Û¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ï»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼þ²¸Íèûç±ÏÄ¶µªÇ°´Û¤ÎÀ¾²ÖÄ£Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡£¼þ»á¤¬¼¹Ì³¤·¤¿ËÌµþÃæÆî³¤¤ÎÀ¾²ÖÄ£¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î³°¸ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÌ¤¸¡¢É×ºÊ¤Î³°¸ò¾å¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤Ï12·î14Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£¡Êµ¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë