£¸·î£²£¸Æü¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÀ¾²ÖÄ£¤Î³°¸òÊª¸ì¡×¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ9·î1Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤Ç8·î27Æü¡¢¼þ²¸Íè¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤ª¤ó¤é¤¤¡Ë¸µÁíÍý¤ÈÉ×¿Í¤Îûç±ÏÄ¶¡Ê¤È¤¦¡¦¤¨¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë»á¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÍèÉÐ¤È¸òÎ®¤·¤¿Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÀ¾²ÖÄ£¤Î³°¸òÊª¸ì¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Îò»Ë¼Ì¿¿30Ëç¤È·Ý½ÑºîÉÊ1ÅÀ¡¢´ÛÂ¢ÉÊ18ÅÀ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè´Û¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡²ñ¾ì¤Ï»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼þ²¸Íèûç±ÏÄ¶µªÇ°´Û¤ÎÀ¾²ÖÄ£Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡£¼þ»á¤¬¼¹Ì³¤·¤¿ËÌµþÃæÆî³¤¤ÎÀ¾²ÖÄ£¤Ç·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î³°¸ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÌ¤¸¡¢É×ºÊ¤Î³°¸ò¾å¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤Ï12·î14Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£¡Êµ­¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë

¥¯¥ë¥È¡¦¥ï¥ë¥È¥Ï¥¤¥à¸µ¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤¬£±£¹£·£·Ç¯¤Ëûç±ÏÄ¶»á¤ËÂ£¤Ã¤¿¹ñÏ¢¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡Ê½é¸ø³«¡Ë¡£¡Ê£¸·î£²£¸Æü»£±Æ¡¢Å·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÀÄ¾¯Ç¯ÂåÉ½ÃÄ¤¬£±£¹£·£²Ç¯¤Ë¼þ²¸Íè»á¤ËÂ£¤Ã¤¿µ­Ç°Ç×¡£¡Ê£¸·î£²£¸Æü»£±Æ¡¢Å·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¼þ²¸Íè»á¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢£±£¹£¶£³Ç¯£´·î£²£²Æü¤Ë¥¢¥é¥ÖÏ¢¹ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¢¥ê¡¦¥µ¥Ö¥ê³ÕÎ½²ñµÄµÄÄ¹¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ì¥¨¡ÖÇòÄ»¤Î¸Ð¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡£¡Ê£¸·î£²£¸Æü»£±Æ¡¢Å·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¼þ²¸Íè¡¦ûç±ÏÄ¶É×ºÊ¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢£±£¹£¶£µÇ¯£±£±·î£²£³Æü¤Ë¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥«¥ï¥ï¸µÉûÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ì¥¨¡Ö¹È¿§Ì¼»Ò·³¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê½é¸ø³«¡Ë¡£¡Ê£¸·î£²£¸Æü»£±Æ¡¢Å·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë
¥¤¥é¥ó¤ÎÍ§¿Í¤¬ûç±ÏÄ¶»á¤ËÂ£¤Ã¤¿¡¢¥Ý¥í¶¥µ»¤Î³¨¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Áõ¾þÉÊ¡£¡Ê£¸·î£²£¸Æü»£±Æ¡¢Å·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë