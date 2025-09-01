「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」（伊勢崎、３日開幕）

伊勢崎オートの「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」は３日から７日までの５日間ナイター開催。大会４連覇を目指す青山周平（４０）＝伊勢崎・３１期＝を中心に、鈴木圭一郎（浜松）、黒川京介（川口）、佐藤励（川口）、佐藤摩弥（川口）らが優勝賞金３５０万円をかけて激突する。

大会４連覇に挑む青山周平が不動の主役だ。地元の伊勢崎は昨年２月から１８節連続優出中で、うち１４回が優勝、１２回が完全Ｖだ。地元の良走路に限れば昨年９月７日から負け知らずの３０連勝中。ＳＧ・グランプリの優勝戦は湿走路で５着に敗れたが、良走路なら負ける要素は少ない。前節の飯塚Ｇ１の優勝戦も２着に１１メートル差の圧勝。絶好調だ。

打倒・青山の可能性があるのは鈴木圭一郎、黒川京介の２人。前々節のＳＧ・グランプリで最年少グランドスラムを達成した鈴木圭には当地での勢いがある。同レース準優勝の黒川は、優勝戦が良走路なら完全Ｖが濃厚だっただけに、Ｖロードを走ることは間違いない。

前記３強をまとめて破るとすれば佐藤励。強さとモロさが同居しているが、４月の川口ＳＧ・オールスターの完全Ｖや、３月川口の試走で３・２０を出したように車速は最右翼だ。

８月のＳＧで優出した金子大輔（浜松）、中村雅人（川口）、鈴木宏和（浜松）、佐藤摩弥、この大会で優勝５回の実績がある早川清太郎（伊勢崎）にも警戒が必要。

第３２回ムーンライトＣＣ・有力選手

◎青山 周平４０伊勢Ｓ１

○鈴木圭一郎３０浜松Ｓ２

▲黒川 京介２７川口Ｓ３

△佐藤 励２５川口Ｓ１１

△金子 大輔４５浜松Ｓ８

中村 雅人４４川口Ｓ４

佐藤 摩弥３３川口Ｓ９

鈴木 宏和３８浜松Ｓ６

早川清太郎４３伊勢Ｓ２０

荒尾 聡４４飯塚Ｓ５

高橋 貢５４伊勢Ｓ１３

永井 大介４８川口Ｓ１２

長田 稚也２４飯塚Ｓ２８

佐藤 貴也４０浜松Ｓ１０

※Ｓの下は今期ランク