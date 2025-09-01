中丸雄一、『文春』で連載開始を報告 SNS反響「あの文春で連載とは」「斜め上すぎるって」
元KAT-TUNの中丸雄一が1日、自身のXを更新し、『文春オンライン』の投稿を引用しながら、『週刊文春』で連載が始まることを報告した。
【写真】気持ちよさそう…目をつぶりゆっくり休める中丸雄一
中丸は同日出演した福岡での生放送の感想をつづったのち、「あと文春で連載始まります〜」と報告。引用した『文春オンライン』の投稿に「「週刊文春」リニューアル号で超強力新連載6本を開始！ 東野圭吾、村山由佳、綿矢りさ、三宅香帆、本郷和人、そして「どうして僕が文春に...」中丸雄一も！」とつづられた。
この投稿を受け、「なぜそこで連載を?!」「中丸くんがまさかこの雑誌で連載とは驚きました。宇宙のように不可思議な面白い中丸くん！」「あの文春で、しかも連載とは」「え？えっ？なぜそこ??まぁでもそんなところが中丸くんらしいのかぁ」「ねえ!!斜め上すぎるって!!!!」「想像の斜め上行きすぎてて、びっくりしたけど。楽しいことがまた始まりそうですね」などの声が上がっている。
中丸は、24年8月に女子大生とのホテル密会が『文春オンライン』によって報じられていた。
