霞ヶ浦一周サイクリング『いばらきK1ライド2025』 エントリー受付中！プレイアトレ土浦

アトレは、つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会から運営を受託するサイクリングイベント『いばらきK1ライド2025』（2025年11月30日開催)のエントリーを受付中です。

あわせて、イベントの魅力を共に発信していただく『インフルエンスライダー』の公募について発表しました。

【インフルエンスライダーの公募について】

このイベントをさらに盛り上げる新たな試みとして、SNS等で積極的に情報発信されている方を『インフルエンスライダー』として参加費無償でご招待します。

茨城県やサイクリングの魅力、当日の様子を自身の言葉で発信いただき、イベントを共に盛り上げていただく企画です。

主な応募条件：

・YouTube、X、Instagram、Facebook等のSNSアカウントのフォロワー数が単独で5,000人を超えていること。

・または、複数SNSの合計フォロワー数が10,000人を超えていること。

・イベントの事前・事後で指定回数の投稿をしていただけること。

エントリー期間 ： 2025年8月1日(金)〜9月30日(火)

インフルエンスライダー予定人数： 20名様程度

※事務局審査後、ご連絡させていただきます。

【いばらきK1ライド2025について】

「LAKE to LIKE-霞ヶ浦からいばらきを好きになる-」をキーワードに、国が指定するナショナルサイクルルートにも選ばれている『つくば霞ヶ浦りんりんロード』を舞台に、日本で2番目に大きな湖である霞ヶ浦を巡るサイクリングイベント『いばらきK1ライド2025』が開催されます。

メインビジュアル

昨年開催時のイベントの様子

【茨城の食を体感できる魅力的なエイドステーション】

エイドステーションでは、つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線の各市町村の選りすぐりの特産品や名産品を提供します。

「食の宝庫いばらき」の美味しいもので満足になること間違いなしのサイクリングイベントです。

昨年開催時の補給食一例・エイドステーションの様子

【幅広いジャンルのコース設計】

霞ヶ浦一周の達成感を味わうことのできる霞ヶ浦1周のロングコースや霞ヶ浦のサイクリングとクルージングが一度に両方楽しめる比較的ライトなコースまであらゆるサイクリストに楽しめるコースが用意されています。

・各コース(定員)

ロングライド126km(1,000名)

ミドルライド94km(530名)

ハーフライド57km＋サイクルーズ(35名)

サイクルーズ＋ハーフライド55km(35名)

ビギナーライド40〜50km(100名)

※締切日前でも定員に達した場合は募集を終了します。

※ビギナーライドに関しましては、コースが確定次第、本サイトで発表しました。

昨年開催時のサイクルーズの様子・ライドの様子

【イベント概要】

開催日時 ： 2025年11月30日(日)

募集期間 ： 通常・グループ割 2025年9月1日(月)〜10月30日(木)

※早割・グループ割は受付終了

申込サイト： スポーツエントリー

開催場所 ： 霞ヶ浦総合公園 霞ヶ浦文化体育館前広場(スタート＆ゴール)

主催 ： つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会

