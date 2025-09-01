「ホイッピ&ラッピ」のお仕事姿にキュン！ぬいぐるみなど、人気&新作アイテムをポップアップでGETしよ
SNS発のキャラクター「ホイッピ&ラッピ」のポップアップが、9月9日（火）よりJR池袋駅南改札前にて開催。
人気のぬいぐるみなどに加え、“DELIVERY”をコンセプトに、配送のお仕事をしている2人を撮り下ろしたキービジュアルの雑貨やアパレルなど、さまざまな新作アイテムが登場します。
9月18日（木）まで開催されるので、この機会にぜひ足を運んでみて。
「ホイッピ&ラッピ」のポップアップが池袋で開催
「ホイッピ&ラッピ」は、自由気ままなネコの「ホイッピ」と、そんなホイッピへの愛が強すぎるセーターの毛玉の魔物「ラッピ」の噛み合わない2人による、愛ゆえの激しい攻防戦を描いた作品です。
今回開催されるポップアップ『ホイッピ&ラッピ POP-UP STORE “W&W DELIVERY”』では、「ホイッピ&ラッピを池袋におとどけ！」をテーマに、配送のお仕事をするホイッピとラッピを撮り下ろしたキービジュアルを制作。
キービジュアルの赤と黄色を基調としたレトロポップな空間で、人気のぬいぐるみやマスコット、ステッカーなど、幅広いアイテムがお目見えします。
販売アイテムを一部ご紹介するので、チェックしてお買い物に備えましょう。
オンラインでは売り切れ続出のぬいぐるみやマスコットが登場
「ぷりぬいマスコット（ホイッピ / ラッピ）」（各 税込1980円）はボールチェーン付きで、バッグに付けて一緒におでかけできるうれしいアイテムです。
大きさ約20cmほどの「ぷりぬい（ホイッピ / ラッピ）」（各 税込2750円）は、お部屋に飾りやすく、インテリアのかわいいアクセントになりそう。
さらに大きいサイズがいい！という方は、「ぷりぬいBIG（ホイッピ / ラッピ）」（各 税込4950円）がおすすめです。
豊富なラインナップの雑貨は、欲しいアイテムが見つかりそう
キービジュアルのアートを使用した「A4クリアファイル（画像左）」と「ノート（画像右）」（各 税込660円）。
使う機会が多いアイテムは、かわいいデザインでテンションを上げていきたいですよね。
「ステッカーセット」（税込770円）は、スマホケースに挟んだり、ノートに貼ってデコレーションしたりと、使い道がたくさん◎
水分補給に欠かせないドリンクボトルも、「カラビナ付きクリアボトル」（税込1650円）ならハンズフリーで持ち歩けるのがポイントです。
コスメや小物の収納に役立つ「巾着」（税込1320円）は、1つ持っておくと便利。
ランダム封入の「トレーディング つながるギラギラチャーム」（各 税込550円）は、開けるまで何が出るか分からない、ワクワク感を楽しめますよ。
アパレルアイテムも必見！
キービジュアルのアートを使用した「リンガーTシャツ」（税込4950円）は、1枚で着てもサマになる存在感があります。
「パーカー」（税込6600円）は、背面にキービジュアルのアートを使用。
「刺繍キャップ」（税込3300円）は、サイドにさりげなくホイッピ&ラッピがデザインされているのがポイントです。
アイテムを購入してノベルティをもらっちゃおう
ポップアップの期間中、「ホイッピ&ラッピ」関連商品を税込2000円以上購入すると、「限定ポストカード（画像左）」が1枚もらえるそう。
また、税込5000円以上の購入だと「限定ステッカー（画像右）」が1枚もらえるチャンスなので、ぜひお買い物を楽しんで。
※なくなり次第終了
かわいいホイッピ&ラッピのグッズを手に入れよ
ホイッピ&ラッピの仲睦まじい姿がデザインされたアイテムは、日常の中で癒しをもらえそうですよね。
豊富なラインナップで、ついたくさんお買い物しちゃいそう。
池袋にお越しの際は、ぜひポップアップへ足を運んでみてはいかがでしょう。
「ホイッピ&ラッピ POP-UP STORE “W&W DELIVERY”」開催概要
開催期間：9月9日（火）〜18日（木）
営業時間：11:00〜21:00 ※最終日のみ19:00まで
場所：JR池袋駅南改札前
「ホイッピ&ラッピ」オンラインストア
https://shop.chocolate-inc.com/
参照元：株式会社チョコレイト プレスリリース
