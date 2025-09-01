30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡È6000ËüÀ°·Á¥Ü¥Ç¥£¡É¤Î¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡ÖÌµÅ¨¡¢½÷¿À¡¢ºÇ¶¯¡¢È¿Â§¡Ä¡×
Áí³Û6000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁ´¿ÈÈþÍÆÀ°·Á¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ¡²¬¤ß¤Ê¤ß¡Ê30¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖµÙÆü¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ß¤Ä¤±¤¿¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¡¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö½÷¿À¡×¡ÖºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£¤ÇÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡ÌµÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡¢È¿Â§¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤È°¦ÍÑÉÊ¤È¤«°á¿©½»¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¡²¬¤ÏºòÇ¯4·îÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¤ÇÈþÍÆÀ°·Á¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö6000Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÏÓ¡¢¿¬¡¢µÓ¤Î»éËÃµÛ°ú¡×¡ÖÎ¾ÌÜËäË×¡Ê5²ó¡Ë¡×¡Ö¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ»éËÃ°Ü¿¢¡×¡Ö¤³¤á¤«¤ß»éËÃ°Ü¿¢¡×¡Ö¥¯¥Þ¼è¤ê¡¢»éËÃ°Ü¿¢¡×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶»Éô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏSNS¤Ç¡Ö¶»¤Ï°äÅÁ¤ÇË¶»¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¡¸å¡¹ÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹üÀÚ¤ê¤ä¥·¥ê¥³¥óË¶»¡¢¥Ò¥¢¥ëÃíÆþÈ¿ÂÐÇÉ¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£