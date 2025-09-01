若槻千夏、濡れ肌の水着ショット公開 家族でグアム旅行へ「脚綺麗」「無敵の可愛さ」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】タレントの若槻千夏が8月31日、自身のInstagramを更新。家族でのグアム旅行の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】41歳若槻千夏、水着姿でグアム満喫
若槻は「夏休みも今日でおしまい！！」として、家族旅行について報告。「部活や仕事で忙しかった家族とスケジュール合わせて夏休み最後にグアム」と旅行の経緯を明かし、濡れた肌や髪が際立つビタミンカラーの水着ショットや浮き輪でプールに浮かぶ様子、ピンクのボーダー水着姿でプールサイドでくつろぐ姿などを載せている。
この投稿に、ファンからは「脚綺麗」「無敵の可愛さ」「羨ましい家族旅行」「スタイル抜群」「素敵な夏休み」「楽しそう」といった声が上がっている。
若槻は、2012年に一般男性と結婚し、2012年6月に第1子となる女児を、2017年4月に第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
◆若槻千夏、夏休み最後の家族グアム旅行満喫
