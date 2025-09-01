今井美樹が歌うNHKみんなのうたの新曲「青空とオスカー・ピーターソン」が10月からオンエアされることが決定した。みんなのうた初登場となる。

本作は来年歌手デビュー40周年を迎える今井美樹が、子どもの頃に両親と行った実際のドライブ旅のエピソードをヒントに書かれた歌詞を、シティポップの空気感を持つサウンドにのせて歌いあげる心地良い1曲となっている。

映像は80年代風アニメーションを得意とする映像集団NOSTALOOKが、「自由」「ノスタルジー」「家族」をテーマに郷愁あふれるアニメで描いた。「少しはみ出てもいい、自分の心を信じて歩いていこうよ」と願う親から子供達へ受け継がれていく思いを映像でも味わってほしい。

NHKみんなのうた 楽曲情報

「青空とオスカー・ピーターソン」

うた: 今井美樹

作詞: 岩里祐穂 / 作曲: 布袋寅泰 / 編曲: 河野圭

アニメーション: NOSTALOOK ［初回放送予定］

NHK Eテレ(教育テレビ): 10月1日（水）12:45

NHK総合: 10月1日（水）10:55

その他FM・R1・R2でも放送予定

◆NHKみんなのうた

◆NHKみんなのうた リリース情報