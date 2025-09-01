マカロニえんぴつが書き下ろした楽曲「ハナ」が、5分間の音楽番組『NHKみんなのうた』2025年10-11月にて放送されることが決定した。

作詞ははっとり(Vo)、作曲は高野賢也(B)が担当した楽曲「ハナ」のテーマは“犬の飼い主への思い”だ。愛犬家でもあるはっとりが犬の目線で綴った歌詞に、高野が手がけたメロディが合わさった温かみのある楽曲に仕上がっている。

アニメーションは手描きの柔らかなタッチで CMや子ども向け教材を数多く手がける新垣れいみが担当。犬の目線から見た風景を盛り込みながら、楽曲に寄り添う映像作品となる。

■＜マカロニえんぴつ 10th Anniversary Live「下北沢SHELTER」＞

9月4日(木) 東京・下北沢SHELTER

open19:30 / start20:00

▼チケット

1,000円(税込) ※ドリンク代別途必要

※オールスタンディング

※整理番号付

■FCツアー＜マカロックツアーvol.20 〜むしろウチらが追っかける！愛を掴んでホールドオン篇〜＞

8月31日(日) 北海道・Zepp Sapporo

9月08日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside

9月09日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside

9月11日(木) 福岡・Zepp Fukuoka

9月16日(火) 愛知・Zepp Nagoya

9月17日(水) 愛知・Zepp Nagoya

9月24日(水) 東京・Zepp DiverCity

9月25日(木) 東京・Zepp DiverCity

■＜マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜＞

▼2026年

1月17日(土) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール

1月18日(日) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール

1月23日(金) 兵庫・アクリエひめじ ⼤ホール

1月24日(土) 和歌山・和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼤ホール

1月31日(土) 石川・⾦沢歌劇座

2月01日(日) 新潟・新潟県⺠会館 ⼤ホール

2月07日(土) 広島・広島⽂化学園HBGホール

2月08日(日) 山口・KDDI維新ホール

2月11日(水/祝) 鳥取・⽶⼦コンベンションセンター BIG SHIP

2月14日(土) 高知・⾼知県⽴県⺠⽂化ホール オレンジホール

2月15日(日) 香川・レクザムホール ⼤ホール

2月21日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

2月22日(日) 青森・リンクステーションホール⻘森

2月26日(木) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール

2月27日(金) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール

3月06日(金) 静岡・アクトシティ浜松 ⼤ホール

3月11日(水) 東京・東京ガーデンシアター

3月12日(木) 東京・東京ガーデンシアター

3月15日(日) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru

3月16日(月) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru

3月25日(水) 福岡・福岡サンパレス

3月26日(木) 福岡・福岡サンパレス

3月30日(月) 大阪・フェスティバルホール

3月31日(火) 大阪・フェスティバルホール

4月04日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場

