¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡í¤Ï¤Ô¤Ñ¤ì¡í¤æ¤«¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥´¥Á¥¾¥¦¤Ë! - ¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È-¤Ï¤Ô¤Ñ¤ìver.-¡×ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤è¤ê¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È-¤Ï¤Ô¤Ñ¤ìver.-¡×(3,520±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î1Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È-¤Ï¤Ô¤Ñ¤ìver.-¡×(3,520±ß)
¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È-¤Ï¤Ô¤Ñ¤ìver.-¡×¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤òµÇ°¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥·¥ç¥¦¥Þ¤¬¿È¤ò´ó¤»¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤â²°¡¦¤Ï¤Ô¤Ñ¤ì¤Ë¤æ¤«¤ê¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥´¥Á¥¾¥¦¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¥´¥Á¥¾¥¦¡¢å«ÅÍ¥´¥Á¥¾¥¦¡¢¥é¥¥¢¥´¥Á¥¾¥¦¡¢¹¬²Ì¥´¥Á¥¾¥¦¡¢¥Ç¥ó¥Æ¥´¥Á¥¾¥¦¡£¥´¥Á¥¾¥¦¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÊÑ·ÁÁ°¸å¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
³Æ¥´¥Á¥¾¥¦¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤ÎDXÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥¬¥ô¤Ë¥»¥Ã¥È¤·Ï¢Æ°¤¬²ÄÇ½¡£¥´¥Á¥¾¥¦¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò³«Êü¤¹¤ë¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
(C)2024 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
