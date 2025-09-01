これからの予定【経済指標】
【スイス】
小売売上高（7月）15:30
予想 N/A 前回 3.8%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（8月）16:30
予想 N/A 前回 48.8（製造業PMI)
【トルコ】
実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）16:00
予想 N/A 前回 2.0%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）16:55
予想 49.9 前回 49.9（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）17:00
予想 50.5 前回 50.5（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏雇用統計（7月）18:00
予想 N/A 前回 6.2%（ユーロ圏失業率)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）17:30
予想 47.3 前回 47.3（製造業PMI（購買担当者指数）)
【香港】
小売売上高（7月）17:30
予想 N/A 前回 0.7%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 -0.3%（数量・前年比)
※予定は変更されることがあります。
