テクニカルポイント ユーロドル、揉み合いレンジの上限、１．１７５０付近がポイント
1.1778 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1736 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1725 現値
1.1662 10日移動平均
1.1659 一目均衡表・転換線
1.1657 一目均衡表・雲（上限）
1.1654 21日移動平均
1.1586 一目均衡表・基準線
1.1572 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1545 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1516 100日移動平均
1.1480 一目均衡表・雲（下限）
1.1040 200日移動平均
ユーロドルは８月中盤以降、狭いレンジ取引が続いている。ほぼ１．１５７５から１．１７５０の範囲内に収まる値動き。足元のＲＳＩ（１４日）は５６．６と、やや買いバイアスが優勢。１０＋２１日線は１．１６５０－５０レベルと下方に位置している。また、一目均衡表の雲上限を上回る水準となっている。先週からの流れを上値を模索しており、目先は１．１７５０付近がポイントになりそうだ。
