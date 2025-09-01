テクニカルポイント　ユーロドル、揉み合いレンジの上限、１．１７５０付近がポイント

1.1778　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1736　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1725　現値
1.1662　10日移動平均
1.1659　一目均衡表・転換線
1.1657　一目均衡表・雲（上限）
1.1654　21日移動平均
1.1586　一目均衡表・基準線
1.1572　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1545　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1516　100日移動平均
1.1480　一目均衡表・雲（下限）
1.1040　200日移動平均

ユーロドルは８月中盤以降、狭いレンジ取引が続いている。ほぼ１．１５７５から１．１７５０の範囲内に収まる値動き。足元のＲＳＩ（１４日）は５６．６と、やや買いバイアスが優勢。１０＋２１日線は１．１６５０－５０レベルと下方に位置している。また、一目均衡表の雲上限を上回る水準となっている。先週からの流れを上値を模索しており、目先は１．１７５０付近がポイントになりそうだ。