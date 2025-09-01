テクニカルポイント ユーロドル、揉み合いレンジの上限、１．１７５０付近がポイント テクニカルポイント ユーロドル、揉み合いレンジの上限、１．１７５０付近がポイント





1.1778 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1736 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1725 現値

1.1662 10日移動平均

1.1659 一目均衡表・転換線

1.1657 一目均衡表・雲（上限）

1.1654 21日移動平均

1.1586 一目均衡表・基準線

1.1572 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1545 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1516 100日移動平均

1.1480 一目均衡表・雲（下限）

1.1040 200日移動平均



ユーロドルは８月中盤以降、狭いレンジ取引が続いている。ほぼ１．１５７５から１．１７５０の範囲内に収まる値動き。足元のＲＳＩ（１４日）は５６．６と、やや買いバイアスが優勢。１０＋２１日線は１．１６５０－５０レベルと下方に位置している。また、一目均衡表の雲上限を上回る水準となっている。先週からの流れを上値を模索しており、目先は１．１７５０付近がポイントになりそうだ。

