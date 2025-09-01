ドル円の下げを受けて豪ドル円、NZドル円終盤に下げる＝オセアニア為替概況



10時半の7月豪住宅建設許可が6月の10％を超える力強い伸びから一転してマイナス8.2％と大きく落ち込んだこともあり、豪ドルは対ドルで0.6535と小幅ながら豪ドル売りとなった。市場予想の-5.0％も超える厳しい結果であった。もっとも早朝の0.6527には届かず反発。発表前の水準を超える動きも0.6549までと総じて狭いレンジ内での取引に躊躇している。

対円では先々週の94円台前半からの上昇が続く形で朝に96円42銭と14日オセアニア市場以来の豪ドル高圏を付けたが、ドル円の下げもあって反落。96円11銭を付けた。



朝7時45分のNZ住宅建設許可が6月の-6.0％から+5.4へ一転して強くなったNZドルは昼前に1NZドル＝0.5914ドル。その後豪ドルが重くなったこともあり0.5900ドル前後に下げている。

NZドル円も対ドル同様に午前はしっかり。87円00銭前後を付けたが、その後対ドルでのNZドル売りと、ドル円の146円台への下げを受けて86円60銭台へ下げている。



今週の主な予定

豪州

09/02 10:30 豪経常収支 第2四半期 予想 -158.0億豪ドル 前回 -147.0億豪ドル -

09/03 10:30 豪実質ＧＤＰ 前期比 予想 0.4% 前回 0.2%

09/04 10:30 豪貿易収支7月 予想 49.5億豪ドル 前回 53.65億豪ドル

