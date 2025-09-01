俳優の加藤清史郎（24）が1日、自身のインスタグラムを更新。マクドナルドの「チーチーてりやき」を手にした写真を投稿し、反響を集めている。

マクドナルドのCMでロックバンド「LUNA SEA」公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」のボーカリスト役を務めている加藤。そのビジュアルと熱いパフォーマンスが注目を集めている。

「伝説の2週間、なんと明日で最終日です」と報告。チーチーてりやきのハンバーガーを手にした写真を投稿し、「ほんんとあっという間。チーチーダブチもチーチーてりやきも。ルナチーともおさらばです…神出鬼没なんでね」と2週間の期間限定販売が終了することを伝えた。

「ま、まさかですけど、食べたかったのに食べ逃しそうだよ、、って方は流石にいらっしゃいませんよね?????」とつづり、「まだ間に合います。滑り込みチーチーして下さいませ！！！」と呼びかけた。

フォロワーからは「チーチーしてる」「両方食べました」「きらきらスマイルありがとうございます」「うれしそうでかわいい」「CMツボでした」などの声が寄せられた。