お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に1日、出演。自民党の臨時総裁選を巡る動きに、「まだこんなこと言っているのか」とあきれた様子で語った。

山里は続けて、「まだ派閥争いなのか。うんざりしちゃいます。こんなの。今必要なのは手取りをどうやって増やすか、生活を少しでも楽に、どうしたらいいのか。子どもが安心して育てられる環境をどう作って、少子化対策をどう実現するか。ガソリンの問題もそうで」と建設的な展開を求めた。さらに、「この前の選挙でみんながこういうことをしてほしいですと声を上げてくれて、わかりましたとなったはずなのに、ずっと政治家は自分たちの立場、どの派閥がどうとかばっかりで、国民の声をここまで無視し続けていていいのかなと思います」と一気にまくし立てた。

臨時総裁選を巡っては、党の総裁選選挙管理委員会が賛同議員は氏名を公表すると決定したが、石破内閣を支えるべき政務三役にも賛同が広がっているなどと報じられている。またこれに対し、閣内からは政務三役が賛同する場合は辞任すべきとの声も上がっており、対立が続いている。