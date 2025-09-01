ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÌ¾Êª¡Ö¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡×½ªÎ»¡Ä42ºÐ´ÇÈÄ½÷À¥¢¥Ê¤ÎºÆÅÐÈÄÇ®Ë¾¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¤¬¡×
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ10Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬1Æü¡¢À¸ÊüÁ÷Æâ¤Çº£·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¤ç¤¦9·î1Æü(·î)Ä«#¤¹¤Þ¤¿¤ó¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢9¡¿30(²Ð)¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤ò½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸×Ã«²¹»Ò¥¢¥Ê¡Ê42¡Ë¡¢Î©ÅÄ¶³»°¥¢¥Ê¡Ê40¡Ë¡¢º´Æ£²ÂÆà¥¢¥Ê¡Ê28¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Î½ªÎ»¤ò¼õ¤±¡¢¸ø¼°X¤Î½ªÎ»È¯É½Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡¡Ä«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¡¢¤æ¤ë¤æ¤ë´¶¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡¡Ä¹¤¤´Ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ¤¹¤Þ¤¿¤ó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ê¤Î¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éÄ«¤Ï²¿¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¸×Ã«¥¢¥Ê¤ÎºÆÅÐÈÄ¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯¡Ö¸×Ã«¤µ¤ó¤Î¿·ÈÖÁÈµá¤à¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿·ÈÖÁÈ¤ò¡ª¡×¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤â¸×Ã«¤µ¤ó¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¼¡×¡ÖÄ«¥¤¥Á¤Ç¤¹¤Þ¤¿¤ó¤Î¸×Ã«¥¢¥Ê¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¤Ò¤½¤«¤ÊÌþ¤ä¤·¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ë¡Ä½ª¤ï¤ë¤Î»ÄÇ°¤ä¤ï¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô½Ð¿È¤Î¸×Ã«¥¢¥Ê¤ÏÃÞÇÈÂçÂÎ°éÀìÌç³Ø·²Â´¶È¸å¤Î06Ç¯¤ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÀîÅÄÍµÈþ¡Ê42¡Ë¤È¤ÏÆþ¼ÒÆ±´ü¡£12Ç¯12·î¤ËÆ±¼ÒÊóÆ»¶É¤Î¼Ò°÷¤ÈºÆº§¤·¡¢Âè1»ÒÄ¹½÷¡¢Âè2»ÒÄ¹ÃË¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2010Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢·ÝÇ½¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¡¢´ØÀ¾¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥°¥ë¥á¡¢ºÇ¿·ÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈÌ¾¤Î¡Ö¤¹¤Þ¤¿¤ó¡×¤È¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Öce matin¡áº£Ä«¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£