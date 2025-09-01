有村架純、ハイジュエリーまとう 初登場『家庭画報』でさまざまな表情で魅せる
俳優の有村架純が、1日発売の『家庭画報10月号』（世界文化社）に初登場を果たした。
【写真】「めっちゃ美脚」スラリとした脚線美の有村架純
有村は「奇跡の石と職人技が生む ハイジュエリー新たなる傑作」との特集に登場。同特集では、数千万年もの歳月、地中で育まれた奇跡の石が持つパワーと、それに注がれる多くの努力と情熱。唯一無二の傑作ハイジュエリーから、日々に寄り添うジュエリーまで、約50ページにわたり厳選して届ける。
有村は、メゾンが美を競う新作ハイジュエリー・コレクションをまとって登場。さまざまな表情で魅せる有村と、ハイジュエリーの競演も必見だ。
