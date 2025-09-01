BTS（防弾少年団）のJUNG KOOK（ジョングク）が相次ぐ自宅侵入事件に怒りをあらわにした。

9月1日、JUNG KOOKは自身の誕生日を迎えてライブ配信を行った。

JUNG KOOKは「今日も有酸素運動を何回かした。今は力がない」とし「竜山（ヨンサン）に、階段が僕の写真でラッピンクされているものがあるのを見た。そこでライブしようかとも思ったけど、ちょっと怖くなって家ですることにした」と口火を切った。

JUNG KOOKが怖いと言った理由は、最近また自宅侵入事件が発生したからだ。

JUNG KOOKは、8月30日に自身の自宅に侵入して警察に捕まった40代女性の事件に言及し、「僕が家で（その人のことを）防犯カメラで一部始終見ていた。警察の方が来る音がしたら、その人が地下駐車場に勢いよく走っていってドアを開けたんだ。結局ドアを開けたらドアの前に警察がいたんだ。僕はずっと見守っていた。本人は僕と友達なんだって…はぁ…。ARMY（BTSのファンダム）たちはみんな家族であり友達でもあるけれど、残念だなと思った。応援してくれるのは本当にありがたい。でも、これは一体何なの」と、度を越えた私生活侵害に失望感を吐露した。

JUNG KOOKは「来たら僕が閉じ込める。証拠もすべて確保されて連れて行かれることになる。全部記録されるから。うちの駐車場に間違って足を踏み入れたら出られない。僕が開けてあげない限り閉じ込められる。防犯カメラだってある。警察署に行きたくなければ絶対に入ってこないで」と強く警告した。

これに先立ち、JUNG KOOKの自宅に侵入した40代の女性Aさんは警察に捕まった。8月30日午後11時20分、セキュリティ要員が駐車場に入っていく車両について行ったAさんを発見し、警察に通報した。Aさんは逮捕当時「友達の家だから入った」とでたらめな説明をしていたという。

以前にもJUNG KOOKの自宅に中国人女性が侵入を試みて逮捕されたことがある。今年6月、中国人女性はJUNG KOOKの自宅を訪れ、玄関で暗証番号を何度も押した容疑で現行犯逮捕された。ソウル竜山警察署はこの中国人女性を住居侵入未遂の容疑で書類送検した。