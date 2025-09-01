『仮面ライダーガヴ』ランゴたちストマック社がゴチゾウに! - 「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-」登場
バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-」(4,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月1日16時より予約を受け付ける。2025年12月発送予定。
2025年12月発送予定「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-」(4,180円)
「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-」は、『仮面ライダーガヴ』のフィナーレを記念し、人間を材料として闇菓子を生み出し、主人公・ショウマたちの前に立ちはだかり続けたグラニュート界のお菓子会社・ストマック社にゆかりあるメンバーをモチーフとしたゴチゾウをセットで商品化したアイテム。
ラインナップは、ランゴゴチゾウ、グロッタゴチゾウ、ニエルブゴチゾウ、シータゴチゾウ、ジープゴチゾウ、リゼルゴチゾウ。ポップさと怪しさの合わさった、各キャラクターの個性的なデザインが楽しめる。変形前後で大きく変わる表情にも注目だ。
各ゴチゾウは、別売りのDX変身ベルトガヴにセットし連動が可能。ゴチゾウのパワーを開放するなりきり遊びが楽しめる。
(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
