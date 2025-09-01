水川あさみ、左手薬指に指輪キラリ 韓国・ソウル満喫ショット「ガラス越しに手振ってるのかわいいです…」
俳優の水川あさみ（42）が8月31日、自身のインスタグラムを更新。「In Seoul.」とつづり、韓国・ソウルを楽しむ様子を公開した。
【写真】「かわいいです…」左手薬指に指輪キラリ 水川あさみのソウル満喫ショット ※5枚目
水川は、ソウルにある「プトゥラソウル（FUTURA SEOUL）」へ訪れたことを写真で明かし、幻想的な展示を鑑賞する姿を披露。左手に光が差し込む写真には、薬指にはめられた指輪がキラリとチラ見えしている。
最後は、展示物に映った手を振る水川の姿も投稿され、この投稿にファンからは「ガラス越しに手振ってるのかわいいです…」「ガラスに反射してるあさみさん可愛い…韓国楽しんでいたようで……こちらまで嬉しいです」「オンニ サランヘ」などのコメントが寄せられていた。
【写真】「かわいいです…」左手薬指に指輪キラリ 水川あさみのソウル満喫ショット ※5枚目
水川は、ソウルにある「プトゥラソウル（FUTURA SEOUL）」へ訪れたことを写真で明かし、幻想的な展示を鑑賞する姿を披露。左手に光が差し込む写真には、薬指にはめられた指輪がキラリとチラ見えしている。
最後は、展示物に映った手を振る水川の姿も投稿され、この投稿にファンからは「ガラス越しに手振ってるのかわいいです…」「ガラスに反射してるあさみさん可愛い…韓国楽しんでいたようで……こちらまで嬉しいです」「オンニ サランヘ」などのコメントが寄せられていた。