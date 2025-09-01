´Ú¹ñ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎStray Kids¡¢Billboard 200¤Ç7ºîÏ¢Â³1°Ì¡ÄK¡ÝPOP¿·µÏ¿¼ùÎ©
´Ú¹ñ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎStray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤¬¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤ÇÊÆ¹ñ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ÊBillboard¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖBillboard 200¡×¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÌ»»7²óÌÜ¤Î1°Ì¤òÃ£À®¤·¡¢K¡ÝPOP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ï31Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ÎÍ½¹ðµ»ö¤Ç¡¢¡ØKARMA¡Ù¤¬¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡ÙOST¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Stray Kids ¤Ï2022Ç¯¤Î¡ØODDINARY¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ØMAXIDENT¡Ù¡¢¡ØATE¡Ù¡¢¡ØHOP¡Ù¤Þ¤Ç7Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÏ¢Â³¤Ç¼ó°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤µ¤»¤¿½é¤Î´Ú¹ñ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¼ó°Ì¤Ë6²óÎ©¤Ã¤¿BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëµÏ¿¤À¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢Billboard 200¤Ë½é¤á¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤ÏStray Kids¤¬Í£°ì¤À¡£
¡ØKARMA¡Ù¤Ï½¸·×´ü´ÖÃæ¤Ë31Ëü3000Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇäÎÌ¤Ï29Ëü6000Ëç¤Ç¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇ¹â¿ôÃÍ¤òÃ£À®¤·¡¢SEA¡Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°´¹»»¡Ë¤Ï1Ëü6000Ëç¡¢TEA¡Ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É´¹»»¡Ë¤Ï1000Ëç¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ØKARMA¡Ù¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡ÙOST¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï12Ëü5000Ëç¤ÇÁ°½µ¤è¤ê16¡ó¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ØKARMA¡Ù¤Ï2Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCEREMONY¡Ù¤ò´Þ¤à11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³°Éô¤Î»ëÀþ¤äÆâÉô¤Î³ëÆ£¤ò¹îÉþ¤·¡¢¼«¤é¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯À®Ä¹Êª¸ì¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡ÈSTAY¡É¤¬¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¡ÖµÕ¶¤ò¹îÉþ¤·¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Stray Kids¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡Ö3RACHA¡×¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥ó¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê²»³Ú¤Ç¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤òÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¶¯Îõ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡ÖËãíåÌ£²»³Ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£